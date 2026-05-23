MALEN: "Se sono in un grande club come la Roma è anche grazie alle persone che mi hanno valorizzato durante l'infanzia"

CORSPORT - Donyell Malen si racconta e lo fa in una lettera scritta all'edizione odierna del quotidiano. Il centravanti ha ripercorso i suoi primi passi nel mondo del calcio mossi nel VV Succes e ha ringraziato tutte le persone che lo hanno cresciuto in Olanda: "Non potrò mai dimenticare il mio passato, le mie origini, il percorso sia di vita che calcistico cominciato a pochi passi da casa. La squadra, la mia prima squadra: il VV Succes, che mi ha fatto capire quanto fossi innamorato del calcio a soli cinque anni. [...] Wieringen è casa, è famiglia, è amicizia. Lì sono nato e soprattutto sono cresciuto in un ambiente magnifico, fantastico, con tante belle persone che mi hanno dato affetto e sostenuto nelle scelte importanti. [...] Il Succes è sempre stata una casa, un posto dove realizzare i miei sogni e poi farli realizzare ai bambini che in quell’oasi felice si divertono sognando di diventare calciatori. Voglio ricordare il mister Sietzo IJzer che purtroppo ci ha lasciato lo scorso marzo, anche a lui devo tanto e se sono qui in un grande club come la Roma è anche grazie alle persone fantastiche come lui che mi hanno cresciuto e valorizzato durante la mia infanzia, quando il sogno è iniziato".