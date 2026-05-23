Malen, Dybala e Soulé: il tridente di Gasp per il sogno Champions

Ci sono partite che non hanno bisogno di essere caricate. Verona-Roma, domani sera alle 20.45, appartiene alla categoria opposta: novanta minuti per rimettere piede in Champions League dopo sette anni, per chiudere il campionato almeno al quarto posto e trasformare una rincorsa lunga mesi in un ritorno atteso dal 2019. La Roma arriva all'ultima giornata con un solo obbligo: vincere. Tutto il resto, almeno per una notte, passa in secondo pianо.

Gasperini la formazione ce l'ha gia in testa, anche se la vigilia gli ha consegnato una piccola emergenza. Non ci sarà Wesley, fermato dalla squalifica. Non ci sarà Evan Ndicka, fuori per infortunio. E non ci sarà nemmeno Pellegrini, che non ha smaltito la lesione al flessore della coscia destra: anche ieri il capitano non si è allenato con il resto del gruppo e non sarà convocato per Verona. [...] Fuori pure Tsimikas, bloccato dalla febbre. [...] Torna, invece, Manu Koné. II francese aveva saltato il derby per un problema muscolare, ma domani riprenderà il suo posto in mezzo al campo. [...]

Al posto dello squalificato Wesley ci sarà Rensch, chiamato a presidiare la fascia sinistra. In difesa, senza Ndicka, toccherà a Ghilardi completare il reparto. [...] In attacco invece l'allenatore giallorosso potrebbe cambiare idea rispetto alle ultime gare. Dentro il tridente pesante: Dybala, Soulé e Malen insieme. [...]

(La Repubblica)