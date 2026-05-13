I sindacati dei poliziotti: "Palazzo Valentini ha scelto bene"

Lo spostamento della stracittadina a lunedì sera ha acceso il dibattito non solo tra i tifosi, ma anche all'interno dei sindacati di polizia. L'Associazione nazionale funzionari di polizia ha promosso la linea del prefetto Giannini, esprimendo tramite Enzo Letizia: "convinta solidarietà e gratitudine al ministro dell'Interno ed al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, per aver sostenuto le condiviso le posizioni del prefetto e del questore di Roma".

(...) Di parere opposto il Silp Cgil di Roma, che avrebbe preferito mantenere la gara nella giornata festiva per bilanciare meglio tutte le esigenze in campo. Secondo il segretario Massimo De Angelis: "Giocare domenica alle 12.30 poteva rappresentare la migliore soluzione che contempera la regolarità dello svolgimento ai fini del risultato sportivo, con quelle dello svolgimento degli internazionali di tennis alle ore 17 e con le esigenze di ordine pubblico".

(Repubblica)