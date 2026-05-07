I baby oltre la flessione: ora lo sprint

La baby Roma ha ritrovato fiducia nei propri mezzi imponendosi la scorsa settimana nella trasferta contro la Cremonese: Il successo per 3-2- con il brivido- ha permesso al ragazzi della cantera di Trigoria di centrare aritmeticamente i playoff scudetto, attualmente al quarto posto. Un traguardo meritato nonostante la flessione

dell'ultimo periodo. Arena ha segnato Il secondo gol consecutivo e adesso cerca Il tris contro il Sassuolo, nella sfida in programma sabato alle Tre Fontane [ore

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(corsport)