La spinta di trentamila cuori: quasi sfiorato il tutto esaurito

Al Dall'Ara trepideranno in trentamila: trentamila buone ragioni per scongiurare in finale di stagione in infradito. A ieri il cassiere rossoblù aveva venduto 29 mila
biglietti per quella che sarà la terzultima gara casalinga dei rossoblù della stagione. [...]
A non fare il 'sold out' rischia di essere lo spicchio di curva ospiti i servato ai tifosi giallorossi. Con le trasferte parzialmente vietate fino a fine stagione potevano acquistare il biglietto solo i residenti fuori dalla provincia di Roma. [...]
(Il Resto Del Carlino)