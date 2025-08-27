Trigoria, -3 a Pisa-Roma: Pellegrini torna in gruppo. Mercato: sfuma Dovbyk al Villarreal, per George servono 30 milioni. Spunta il nome di Mainoo per il centrocampo

A 3 giorni dalla seconda giornata di Serie A contro il Pisa, la Roma di Gian Piero Gasperini si è ritrovata a Trigoria per una sessione di allenamento mattutino. Il tecnico giallorosso ha potuto riabbracciare Lorenzo Pellegrini, che dopo un lungo infortunio è finalmente tornato insieme ai suoi compagni. L'ex capitano della Roma è dunque tornato a disposizione ed è sempre in attesa di capire il suo futuro in ottica mercato.

Si raffredda la pista che porta Artem Dovbyk lontano dalla Capitale. Il centravanti ucraino ha ricevuto varie proposte da parte di alcuni club tra cui il Villarreal di Marcelino. Gli spagnoli, però, hanno ritenuto troppo alta la richiesta della Roma e hanno dunque virato su altri obiettivi. È dunque difficile che l'ex Girona possa trovare una nuova sistemazione entro la fine del mercato.

Non sta dando i frutti sperati, invece, la missione di Frederic Massara a Londra. Sfumata l'operazione Jadon Sancho, il ds della Roma ha contattato il Chelsea per il classe 2006 Tyrique George. I Blues, però, hanno sparato alto, chiedendo almeno 30 milioni di euro e un'alta percentuale sulla rivendita per cedere il 19enne inglese. Per questo motivo, nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Kobbie Mainoo del Manchester United. Il classe 2005 è in uscita dai Red Devils e sulle sue tracce si sta muovendo anche il Napoli, che però potrebbe garantire al ragazzo di disputare la Champions League. Pur non essendo un trequartista, la Roma potrebbe aver deciso di puntare forte sul potenziamento del centrocampo.

