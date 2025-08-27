Jadon dice no. Ora tutto su George

Se la calma è la virtù dei forti, allora Massara è diventato un vero e proprio maestro zen […]. Si spiega così la pazienza che ha avuto fino a ieri con Sancho e il suo entourage in una trattativa lunga, snervante ed estenuante che si è chiusa con un nulla di fatto. Sancho non sarà un giocatore della Roma. Massara ha sopportato il continuo temporeggiare del giocatore, che negli ultimi giorni ha avuto contatti con lui, Ranieri, Gasperini, Ryan Friedkin e pure Bailey, ma senza mai proferire parola. Ha sopportato anche il suo agente che sotto sotto sta lavorando di strategia per trasferire l'altro suo assistito, Tyrique George, nella Capitale [...].

Massara ha atteso la risposta di Jadon fino ieri, poi all'ennesima incertezza ha chiuso le trattative e ha virato altrove. Perché la pazienza ha un limite per tutto e tutti, e la sua è finita. L'intenzione in ogni caso è quella di restare a Londra e chiudere la pratica del trequartista nelle prossime 48 ore. Mentre intanto ieri Dan Friedkin è sbarcato nella Capitale e probabilmente quest'oggi sarà a Trigoria per le prime riunioni operative con Gasperini e Ranieri. Aspettando naturalmente il rientro di Massara e di un trequartista.

La prima alternativa a Sancho è Tyrique George. Ieri Massara ha avuto contatti diretti con il Chelsea proprietario del cartellino: l'operazione può essere intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, piuttosto alto viste le qualità del ragazzo, [...] che si è messo in luce la scorsa stagione in Conference League e nel Mondiale per Club di luglio. Se ne riparlerà anche oggi, ma intanto la Roma si lascia aperte altre due porticine per eventuali colpi di scena: la prima è quella che porta a Fabio Silva [...], la seconda è Reiss Nelson dell'Arsenal, che sta cercando squadra dopo il prestito al Fulham della scorsa stagione.

Intanto proseguono i contatti tra la Roma e il Liverpool per Kostas Tsimikas, il terzino sinistro in uscita e che andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Angeliño nella squadra di Gasperini. Se l'accordo tra il ds e il giocatore può chiudersi a stretto giro, resta invece distanza tra i club per quanto riguarda la formula. Perché l'offerta è di un prestito con diritto di riscatto, mentre invece gli inglesi chiedono una soluzione a titolo definitivo. Se ne riparlerà in giornata, ma l'operazione al momento è possibile soltanto se i Reds andranno incontro alle richieste dei giallorossi. [...]

