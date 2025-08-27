Trigoria: primo allenamento in gruppo per Pellegrini

Si rivede Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, infatti, il numero 7 oggi ha svolto il primo allenamento con i compagni dopo l'operazione del retto femorale della coscia destra dello scorso maggio. Il centrocampista resta comunque in uscita, ma serve una proposta concreta in questi ultimi giorni di mercato.
