Trigoria: primo allenamento in gruppo per Pellegrini

27/08/2025 alle 11:14.
pellegrini-74

Si rivede Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, infatti, il numero 7 oggi ha svolto il primo allenamento con i compagni dopo l'operazione del retto femorale della coscia destra dello scorso maggio. Il centrocampista resta comunque in uscita, ma serve una proposta concreta in questi ultimi giorni di mercato.

 