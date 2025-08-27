Calciomercato Roma: per George il Chelsea vuole 30 milioni più bonus e una pesante percentuale di rivendita. Interesse da club tedeschi e di Premier

Prosegue la ricerca di nuovi innesti offensivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Tra questi da giorni si parla di Tyrique George del Chelsea: secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il club inglese vuole circa 30 milioni di euro più bonus e una significativa percentuale sulla futura rivendita per lasciar partire il classe 2006. Inoltre, i Blues vogliono cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito. La Roma, invece, ha un budget inferiore.
Inoltre, due club di Premier League e altre società tedesche si sono interessate al calciatore.
? Chelsea informed AS Roma about request around €30m for Tyrique George with add-ons and heavy sell-on clause.
Clear view is for permanent deal, no loan as only one international spot remains.
AS Roma budget lower + #CFC also receive approach from 2 PL clubs and German clubs. pic.twitter.com/956evvO1NL
