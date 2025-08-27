Calciomercato Roma: per George il Chelsea vuole 30 milioni più bonus e una pesante percentuale di rivendita. Interesse da club tedeschi e di Premier

Prosegue la ricerca di nuovi innesti offensivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Tra questi da giorni si parla di Tyrique George del Chelsea: secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il club inglese vuole circa 30 milioni di euro più bonus e una significativa percentuale sulla futura rivendita per lasciar partire il classe 2006. Inoltre, i Blues vogliono cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito. La Roma, invece, ha un budget inferiore.

Inoltre, due club di Premier League e altre società tedesche si sono interessate al calciatore.