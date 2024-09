Il Galatasaray spinge per Zalewski, possibile offerta da 10/11 milioni. Dahl: "Voglio diventare titolare"

La Roma si gode l'ultimo giorno di riposo e domani pomeriggio tornerà al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30.

Per quanto riguarda il calciomercato, Nicola Zalewski potrebbe lasciare la Capitale per trasferirsi in Turchia: l'esterno polacco è seguito con grande interesse dal Galatasaray e il club turco sarebbe disposto a offrire i 10/11 milioni richiesti.

Intanto Samuel Dahl ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del trasferimento alla Roma e del rapporto con Daniele De Rossi: "È bello giocare sotto la sua guida, il primo incontro con lui è stato surreale. Voglio conquistare un posto da titolare e voglio dimostrare di poterlo fare, sfrutterò la mia occasione quando arriverà".

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

