TRANI: "Hummels il primo che metterei in campo" - PRUZZO: "Non schiererei né lui né Hermoso"

Girato il weekend senza campionato, inizia la settimana che riporterà alla Serie A. A Genova, contro la squadra di Gilardino, Ugo Trani non ha dubbi su chi schiererebbe: "Hummels è il primo che metterei in campo, come caratteristiche e personalità". "Tra Hummels ed Hermoso attualmente non schiererei nessuno" risponde Roberto Pruzzo.

"Non vedo Dybala e Soulé in campo insieme a Genova tornando dalla Nazionale: può starci di vedere Shomurodov dall'inizio", l'analisi di Piero Torri.

La foto della partita contro la Francia può essere data da Pellegrini, uno dei pochi reduci della spedizione fallimentare dell'Italia agli Europei, ed è sembrato un pesce fuor d'acqua messo insieme agli altri. Era lento e non si è mai inserito, infatti, è stato sostituito. È stata la fotografia del vecchio e del nuovo corso (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tra Hummels ed Hermoso attualmente non schiererei nessuno. La coppia di centrali è l'unica che in questo inizio mi abbia ispirato fiducia, meglio non stravolgere le cose. Dybala falso nove io non lo metterei mai, sarebbe anche una mancanza di rispetto verso Shomurodov, che è stato confermato e che attualmente ha segnato l'unico gol della Roma in questa stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Zalewski non ha i numeri per fare il quinto o l'ala sinistra. Il problema principale credo sia caratteriale: con la Polonia è un calciatore più sereno (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

La Roma può fare a meno di Zalewski. Già domenica contro il Genoa, mi aspetto il ritorno in campo di El Shaarawy (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Può anche essere prematuro ma c'è una cosa che mi allarma: Dovbyk ha toccato un numero di palloni che avrebbe toccato l'attaccante del Cittadella finora. Deve sbloccarsi... (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tutte queste occasioni da gol la squadra non le produce, adesso ha preso il 'Pichichi' della Liga e non riesce a dargli un pallone. Questo comincia a diventare uno dei problemi più importanti in questo momento (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Attorno a Pellegrini è sempre tutto caricato. Non è facile fare il capitano della Roma, si porta dietro tante cose, se si asciugasse il racconto attorno alle sue condizioni il ragazzo ne gioverebbe. Per me Pellegrini domenica gioca. Che dio ci conservi Koné (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Se Hummels sta bene è un fattore tecnico strepitoso. La formazione per me dovrebbe partire da Svilar, il difensore tedesco, Koné, Dybala e poi altri 7 (GIANCARLO DOTTO, Manà Manà Sport 90.9)

Hummels è il primo che metterei in campo, come caratteristiche e personalità. Per me giocherà a tre o a tre e mezzo, perché quello deve fare... (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sto notando un'ingiustificata forma di accanimento nei confronti di Zalewski: temo possa completarsi ed esplodere altrove (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Non vedo Dybala e Soulé in campo insieme a Genova tornando dalla Nazionale: può starci di vedere Shomurodov dall'inizio. Il problema è che vedo pochi gol in generale nella Roma: tra i centrocampisti solo Pellegrini ha segnato con una certa regolarità in carriera (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Zalewski? Potrebbe partire perché già ci sono delle alternative. Italia? Pellegrini non mi ha convinto vicino al centravanti: dovrebbe giocare mezzala (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)