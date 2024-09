Certezza Svilar, c'è aria di rinnovo

C ’è un ragazzo all’interno della Roma che si è fatto largo nello spogliatoio con calma, senza sgomitare ma aspettando che arrivasse il suo momento. Alla fine la pazienza e il lavoro lo hanno ripagato, anzi premiato, con un posto da titolare inamovibile, la considerazione del panorama calcistico europeo e un rinnovo di contratto che adesso è sempre più nell’aria. Questa è la storia di Mile Svilar alla Roma, questa è la favola di un ragazzo che a 25 anni ha appena cominciato la sua prima vera stagione da titolare tra i professionisti. (...) Di fatto negli ultimi otto mesi Svilar si è preso la scena nello spogliatoio, diventando una vera e propria certezza tra i pali della porta giallorossa con grandi parate e veri e propri miracoli salva risultato che hanno contribuito a raggiungere la semifinale di Europa League e la qualificazione alla nuova edizione della competizione europea. Senza contare che ha tenuto a galla fino all’ultimo i sogni della Roma di qualificarsi in Champions. (...) Non a caso è un vero e proprio pupillo di Daniele De Rossi che lo ha lanciato con continuità dopo le distrazioni di Rui Patricio e che adesso lo considera un punto fermo del suo undici titolare. (...) Motivo per cui la Roma ha intenzione di cominciare a breve le trattative per il rinnovo di contratto del giocatore. Svilar ha il contratto in scadenza nel 2027 e uno stipendio tra i più bassi della rosa, sicuramente il più basso tra i titolari. Ottocentomila euro netti a stagione, ingaggio che presto sarà naturalmente ritoccato sfiorando il doppio di quanto percepisce attualmente. (...)

(corsport)