DAHL: "Surreale il primo incontro con De Rossi, voglio conquistare il posto da titolare. Parlo molto con Dovbyk"

Samuel Dahl parla dal ritiro della Nazionale svedese Under 21. Il terzino giallorosso, arrivato in estate nella Capitale, ha rilasciato una lunga intervista raccontando le sue prime impressioni della Roma. "È stato bello. Ci sono molte cose pratiche da sistemare, ma ora è tutto risolto e posso concentrarmi completamente sul calcio. È molto più di quanto si pensi. Devi trovare una casa, una macchina... Tutto ciò che comporta. Ma ci sono persone nel club che ti aiutano con tutto ciò di cui hai veramente bisogno", ha raccontato.

"So di essere in uno dei migliori club del mondo. Quindi c'è competizione e un livello estremamente alto. Ma sapevo anche di essere pronto per quello. Si tratta di prepararsi per un momento difficile e di avere l'atteggiamento giusto. Ho firmato un contratto di cinque anni, quindi è un progetto a lungo termine - ha detto in merito alle prime panchine con la maglia della Roma -. Mi sono trovato bene con Artem Dovbyk, anche lui è un giocatore nuovo. Ci siamo frequentati molto da quando è arrivato. Abbiamo chiacchierato molto. Tutti gli altri parlano soprattutto in italiano"." Ho iniziato a studiare un po' la lingua. Qualcuno nel club può aiutarmi, ma sto anche imparando a casa con delle app. Io e la mia ragazza seguiremo un corso o qualcosa di simile per imparare più velocemente", ha aggiunto.

E poi su Daniele De Rossi: "Una persona importante non solo per la sua carriera, ma anche per la persona che è nel mondo del calcio. È bello giocare sotto la sua guida. Il primo incontro con lui è stato surreale. È difficile pensare di essere nello stesso spogliatoio di queste persone così importanti. È fantastico e devo dire che sono molto orgoglioso".

"Voglio conquistare un posto da titolare e voglio dimostrare di poterlo fare - ha detto ancora -. La competizione ci sarà sempre nel calcio. Nella Roma non sarà sicuramente facile, ma ero pronto per questa sfida quando ho lasciato il Djurgården. Ero preparato per questo. Sfrutterò la mia occasione quando arriverà". In merito, poi, all'esclusione dalla lista Uefa per la fase campionato di Europa League Dahl ha spiegato: "Io e De Rossi ne abbiamo parlato, quindi su questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ne abbiamo parlato tra di noi. Ho ascoltato quello che ha detto l'allenatore e ora devo solo lavorare". "Dimostrerò in allenamento chi sono, cosa so fare e in cosa voglio contribuire. Poi sarà sempre lui a decidere. Voglio solo mostrare le mie qualità e poi, quando ne avrò l'occasione, voglio impressionarlo", ha continuato.

"La nazionale è il sogno di ogni ragazzo. Spero di poterci arrivare. Poi mi rendo conto che per arrivarci devo giocare. C'è competizione sia in nazionale sia nel club", ha concluso.

(fotbollskanalen.se)

