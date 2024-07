Serie A, ecco il calendario: la Roma parte con il Cagliari. Mercato: si avvicina Le Fée

Si avvicina la nuova stagione di Serie A, che per la Roma inizierà contro il Cagliari. Alle 12:00 oggi è stato sorteggiato il calendario per il prossimo anno: il primo big match sarà contro la Juventus alla terza giornata di campionato. Novità dal fronte stadio: ripartono i lavori, dal momento in cui il Comune ha vinto i ricorsi. A proposito di nuova stagione: domani Paulo Dybala sarà di nuovo a Roma. Capitolo mercato: contatti continui per arrivare a Chiesa, mentre è sempre più vicino Enzo Le Fée.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CONTINUI CON L'AGENTE DI CHIESA. GIALLOROSSI UNICO CLUB ITALIANO REALMENTE INTERESSATO

NUOVO STADIO DELLA ROMA, RIPARTONO I LAVORI. IL COMUNE VINCE I RICORSI

DYBALA: DOMANI IL RIENTRO A ROMA. ORA ASPETTA L'INCONTRO COL CLUB PER IL RINNOVO

SERIE A 2024/25, ECCO IL CALENDARIO: ESORDIO IN CASA DEL CAGLIARI, DERBY IL 5 GENNAIO E IL 13 APRILE. FINALE DI STAGIONE RICCO DI BIG MATCH, SI CHIUDE CON TORINO-ROMA (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, RILANCIO PER LE FÉE: OFFERTI 20 MILIONI BONUS COMPRESI. IL RENNES NON HA ANCORA ACCETTATO

VIDEO - ZALEWSKI SUBITO AL LAVORO: ALLENAMENTO INDIVIDUALE PRIMA DEL RADUNO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: INTERESSE PER SERGI ROBERTO. ANCHE INTER E JUVE SUL GIOCATORE

LR24