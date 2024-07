Calciomercato Roma, rilancio per Le Fée: offerti 20 milioni bonus compresi. Il Rennes non ha ancora accettato

Tra i principali obiettivi di mercato della Roma per rinforzare il centrocampo a disposizione di De Rossi nella prossima stagione c'è Enzo Le Fée del Rennes. Dopo la prima proposta ufficiale presentata nei giorni scorsi e respinta dai francesi, il club giallorosso ha rilanciato offrendo 20 milioni di euro bonus compresi per il classe 2000. Nonostante le parti si siano avvicinate, il Rennes non ha ancora accettato la nuova proposta giallorossa ma la trattativa prosegue. Lo riporta il sito dell'esperto di mercato.

(gianlucadimarzio.com)

