Nuovo stadio della Roma, ripartono i lavori. Il Comune vince i ricorsi

Questa mattina, salvo controindicazioni dell'ultimo minuto, i tecnici incaricati dalla Roma di effettuare sondaggi geologici ripartiranno con le trivellazioni del terreno, che andranno avanti fino al 13 luglio. Almeno nell'area, di fianco all'ospedale Pertini, dove dovrebbe sorgere uno dei parcheggi a servizio dello stadio (via Giuseppe Seguenza). Si tratta della ripresa dei cantieri preliminari che erano stati fermati a metà aprile per verificare se ci fossero problemi legati alla nidificazione degli uccelli. Un mese dopo il Campidoglio aveva autorizzato la ripresa del cantiere senza che però si ripartisse effettivamente con trivelle e scavi.

Nel frattempo si sono aperti i fronti giudiziari con i ricorsi di alcuni residenti per ottenere il riconoscimento della proprietà di alcune aree dopo oltre 20 anni di possesso. Il giudice ha però respinto l'ipotesi che i terreni che il Comune aveva espropriato possano essere oggetto di usucapione, cioè tornare nella piena proprietà di chi li ha occupati per anni. E che per questo dovrà pagare un indennizzo al Campidoglio. Nelle scorse settimane sono state consegnate ai residenti le lettere di immediata restituzione delle aree contese.

