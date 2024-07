Calciomercato Roma, dalla Spagna: interesse per Sergi Roberto. Anche Inter e Juve sul giocatore

Dalla Spagna un nuovo nome viene accostato alla Roma: si tratta di Sergi Roberto. Il contratto del classe 1992 con il Barcellona è scaduto lo scorso 30 giugno e attualmente è svincolato. Da diverse settimane lo spagnolo ha ricevuto un'offerta di rinnovo dal club blaugrana ma per la situazione legata al Fair Play Finanziario non è detto che possa essere tesserato per la prossima stagione. E, nel frattempo, Sergi Roberto si è mosso alla ricerca di una nuova squadra: tra i club interessati ci sono anche le italiane Juventus ed Inter, oltre proprio alla Roma.

