La Roma torna a correre a Trigoria, Ghisolfi è il nuovo ds. Svilar: "Qui mi sento a casa"

Verso l'ultima di campionato: domenica sera la Roma chiude la sua Serie A sul campo dell'Empoli, in lotta per la salvezza, e da oggi a Trigoria la squadra è tornata a correre per l'ultima fatica stagionale. Anche Paulo Dybala si è allenato in gruppo tra i sorrisi agli ordini di De Rossi, assenti invece Spinazzola e Renato Sanches. Importante novità in casa giallorossa, dopo l'addio di Tiago Pinto e le insistenti indiscrezioni dell'ultimo periodo: Florent Ghisolfi, ex Nizza, è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma.

Infine, Mile Svilar, in luce da gennaio in poi con la maglia giallorossa, ha rilasciato parole al miele anche sulla città: "Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque. Mi sento a casa a Roma".

