FELICI: “Nandez? Può stare nella rosa della Roma” - PRUZZO: “È un calciatore affidabile”

In vista della gara conclusiva di questo campionato contro l'Empoli, nelle principali emittenti radiofoniche giallorosse si parla in particolare di mercato. “Nandez? Può stare nella rosa della Roma”, dice Antonio Felici. Così invece Roberto Pruzzo: "Nandez è un giocatore che può fare tutto, sicuramente affidabile"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Alla Roma servirebbero giocatori alla Salah o alla Gervinho. Dybala? Non credo sia più in grado di garantire un buon numero di partite (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nandez? Per la Roma può essere una buona riserva, ma non lo vedo come titolare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nandez è un giocatore che può fare tutto, sicuramente affidabile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se devo prendere un giocatore da squadre piccole in Italia andrei su Gendrey (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Nandez? Per me è un giocatore che in una rosa della Roma ci può stare (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Tra Castrovilli e Aouar mi tengo l'algerino (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)