Massa alla terza stagionale con la Roma: finora due pareggi. Arbitrò il 2-0 all'Empoli del 2017

L'ultima partita della stagione 2023/24 della Roma, ospite ad Empoli, sarà arbitrata da Davide Massa. 43 anni il prossimo luglio, della sezione di Imperia, ha una lunga serie di precedenti inevitabilmente con la Roma: 28 complessivamente, con 10 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Quest'anno ha imboccato il fischietto in Fiorentina-Roma (2-2 con rete all'ultimo di Llorente) e nel derby d'andata finito 0-0. Nella scorsa stagione un altro derby (0-1 per la Lazio stavolta) e le due sfide a San Siro, il 2-2 col Milan e la vittoria sull'Inter per 2-1 che rappresenta l'ultimo successo della Roma con Massa arbitro.

Nel bilancio dell'Empoli, che con lui ha vinto 3-2 col Torino ad aprile, ci sono 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, compresa una con la Roma, all'Olimpico, nell'aprile del 2017. Un 2-0 firmato dalla doppietta di Dzeko.

LR24