FOTO - Trigoria, ripresa verso l'Empoli: Dybala in gruppo, assenti Spinazzola e Sanches

A pochi giorni dall'ultima sfida di campionato contro l'Empoli, i ragazzi di mister De Rossi hanno cominciato il lavoro di preparazione in quel di Trigoria. In vista della gara del Castellani, in programma domenica 26 maggio alle 20.45, si è visto in gruppo anche Paulo Dybala. Assenti, invece, Leonardo Spinazzola e Renato Sanches, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Queste le foto più belle della giornata di training.