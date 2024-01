Domani la Salernitana, ok Aouar. De Rossi: "La squadra ha personalità". Domani possibile arrivo di Angeliño a Roma

Dopo la vittoria col Verona e l'amichevole in Arabia Saudita, domani sera la Roma è attesa dalla Salernitana nella 22esima giornata di campionato. Daniele De Rossi ritrova Mancini e Cristante, squalificati col Verona, e potrà contare anche su Dybala e Aouar, rientrato dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Oltre a commentare la situazione infortunati ("Smalling si sta allenando insieme a Sanches e Kumbulla. Forse già dalla prossima inizieranno a fare qualcosina con noi ma non posso dare una data"), il tecnico in conferenza stampa ha anche confermato le gerarchie in porta, con Rui Patricio titolare, e assicurato di avere una squadra di personalità: "Mi piace lo slogan squadra di banditi perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca. Credo di avere una grande squadra e che dal punto di vista della personalità non pecchi".

Sul fronte mercato già domani Angeliño, di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray, potrebbe sbarcare nella Capitale e sostenere le visite mediche in settimana con la Roma. Da segnalare, in uscita, anche l'interesse del Torino per Kumbulla.

