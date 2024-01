Calciomercato Roma: tra oggi e domani mattina il via libera per Angeliño. Kumbulla interessa al Torino

La Roma continua a muoversi sul mercato per regalare a Daniele De Rossi qualche innesto utile per il nuovo modulo che prevede la difesa a 4. Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di mercato, per formalizzare l'arrivo di Angeliño manca solo l'accordo tra il Lipsia e il Galatasaray, dove il terzino è in prestito: sono in corso i contatti tra club turco, quello tedesco e l'entourage del giocatore per sbloccare l'interruzione del prestito. Tra questa sera e domani mattina dovrebbe arrivare il via libera e poi lo spagnolo potrà sbarcare a Roma e svolgere le visite mediche martedì.

Capitolo uscite: sono arrivate diverse richieste per il prestito di Marash Kumbulla e per il difensore si è mosso anche il Torino di Juric. Su Celik c'è l'interesse del Galatasaray ma il terzino non vorrebbe tornare in Turchia, mentre Belotti vorrebbe restare in Italia e non prende in considerazione l'ipotesi di andare all'estero: la Fiorentina, tra l'altro, non si è più mossa per l'attaccante. Ci sono alcune richieste anche per Renato Sanches, ma è tutto fermo così come è ferma la possibilità di aprire una trattativa con l'Empoli per Baldanzi.

(gianlucadimarzio.com)

