Termini, Roma in partenza per Salerno: c'è Aouar (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria con il Verona e l'amichevole in Arabia Saudita, la Roma si prepara ad affrontare la Salernitana all'Arechi nella 22esima giornata di campionato. Dopo la conferenza stampa di De Rossi e la rifinitura a Trigoria, la squadra è partita intorno alle 17.00 dalla stazione Termini per raggiungere in treno Salerno, dove domani alle 20.45 sfiderà la formazione di Filippo Inzaghi. Col gruppo è presente anche Houssem Aouar, rientrato dopo l'eliminazione dell'Algeria in Coppa d'Africa.