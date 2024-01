Trigoria, rifinitura pre Salernitana-Roma: Dybala e Mancini ancora in gruppo. Presenti anche Huijsen e Aouar (FOTO)

Questa mattina la Roma ha svolto l'ultimo allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria prima della trasferta di Salerno, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Buone notizie per Daniele De Rossi: Paulo Dybala e Gianluca Mancini si sono allenati nuovamente con il resto del gruppo, motivo per cui aumentano sensibilmente le chance di vederli in campo dal 1' contro la Salernitana. Presenti alla seduta anche Dean Huijsen (che ha smaltito il sovraccarico muscolare) e Houssem Aouar (tornato dalla Coppa d'Africa).