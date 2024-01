-2 al Verona, De Rossi pensa al cambio modulo. Smalling: "Mai rifiutato le cure". Ag. Mourinho: "Voleva continuare. Non c'è mai stata trattativa per il rinnovo"

A Trigoria Daniele De Rossi continua a lavorare verso l'esordio sulla panchina della Roma nella sfida contro il Verona in programma sabato all'Olimpico: il tecnico - che domani parlerà in conferenza stampa alle 10 - pensa anche ad un cambio di modulo passando dalla difesa a 3 ad un 4-3-2-1 con Pellegrini a centrocampo, El Shaarawy e Dybala sulla trequarti alle spalle di Lukaku.

Nel frattempo, Chris Smalling - out per infortunio da settembre - rompe il silenzio: "Non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club - scrive il difensore su Instagram -. Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposto dagli specialisti, tanto a breve quanto a lungo termine, e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false". Anche Renato Sanches torna a parlare sui social: "Ciò che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace maggiormente. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. Non ho mai cancellato nessuna foto della Roma".

Infine, anche l'agente di José Mourinho, Jorge Mendes, si esprime sull'esonero dello Special One: "Voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile. Per il rinnovo non c'è mai stata nessuna trattativa".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - IL SILENZIO DI TOTTI, L'UNICA BANDIERA PER CUI NON C'È POSTO

CONFERENZA STAMPA, BARONI: "SIAMO CONTATI, MA ABBIAMO FIDUCIA E COMPATTEZZA"

TRIGORIA: DOMANI ALLE 10 LA CONFERENZA STAMPA DI DE ROSSI

INSTAGRAM, SMALLING TORNA A PARLARE: "MAI RIFIUTATO LE CURE O CHIESTO LA CESSIONE, VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO PER IL FINALE DI STAGIONE E IN FUTURO" (FOTO)

INSTAGRAM, SANCHES: "FRUSTRATO PER GLI INFORTUNI. MAI CANCELLATO LA FOTO DELLA ROMA" (FOTO)

ROMA-VERONA, DE ROSSI PENSA AL CAMBIO DI MODULO: DIFESA A 4, EL SHAARAWY E DYBALA DIETRO LUKAKU

TRIGORIA: DYBALA IN GRUPPO - PARTITELLA AL TERMINE DELL'ALLENAMENTO

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO DI MASSIMA COL FLAMENGO PER VINA

MENDES: "MOURINHO VOLEVA CONTINUARE, AMA LA ROMA. NON C'È MAI STATA NESSUNA TRATTATIVA PER IL RINNOVO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24