La giornata di domani sarà speciale per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista giallorosso infatti parlerà per la prima volta in conferenza stampa da allenatore della Roma e lo farà quindi alla vigilia della delicatissima sfida di campionato contro l'Hellas Verona: appuntamento domani alle ore 10 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.