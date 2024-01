CORALLO: "De Rossi al posto di Mou? Parac****a gigante" - PRUZZO: "L’avventura di Daniele passa per l’80% dai calciatori"

La partita di campionato tra Roma e Hellas Verona si avvicina, ma all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare ovviamente dell'esonero di José Mourinho e dell'arrivo di Daniele De Rossi. "È una parac****a gigante mettere De Rossi al posto di Mourinho", il pensiero di Andrea Corallo. "L’avventura di De Rossi passa per l’80% dai calciatori", dice Roberto Pruzzo. "Avrà un compito molto, molto difficile", il commento di Francesco Balzani.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non so se i Friedkin abbiano chiamato già qualcuno per la prossima stagione. L’avventura di De Rossi passa per l’80% dai calciatori. Siamo curiosi di vedere eventuali varianti o alternative a quello fatto fino adesso. Secondo me questo è il momento giusto per il cambio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le parole di De Rossi? Non banale, parole da tifoso. So benissimo come la pensa e che famiglia ha dietro. Lo giudicheremo da allenatore e dovremo essere spietati. Come impatto però è importante. Io mi aspetto altri 25 sold-out (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

De Rossi è stato contattato lunedì da Ryan che ha aspettato il papà per esonerare Mourinho martedì (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È una parac****a gigante mettere De Rossi al posto di Mourinho (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho mai sentito analizzare le partite da Mourinho sotto un profilo tecnico. L’ho sempre apprezzato però quando reiteratamente trovi un motivo per distogliere l’attenzione diventi poco credibile, a mio avviso (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Penso che il famoso progetto Friedkin con l’esonero di Mourinho sia giunto al termine. De Rossi è convinto di poter risollevare le sorti di questa squadra sennò non sarebbe venuto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

C’è stata una grossa litigata, nella quale ha parlato soprattutto Mourinho, e oggi si vive questa situazione dove i Friedkin sono sconvolti dalla piazza. A De Rossi spetterà un compito molto, molto difficile (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)