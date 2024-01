Calciomercato Roma, dal Brasile: il Flamengo fa sul serio per Vina. Il vicepresidente Braz e il dt Spindel arrivati nella Capitale per chiudere l'affare

Il Flamengo fa sul serio per Matias Vina, calciatore di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Sassuolo. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano, il vicepresidente Braz e il direttore tecnico Spindel sono arrivati nella Capitale per chiudere l'operazione. Inizialmente il club rossonero aveva offerto circa 6 milioni di euro, mentre la richiesta dei giallorossi si aggirava intorno ai 10. La trattativa è proseguita e il Flamengo ha alzato la proposta, inserendo dei bonus che potrebbero aumentare il costo dell'eventuale trasferimento. Ora le parti sembrano più vicine e l'arrivo in Italia dei rappresentanti del Flamengo potrebbe portare alla fumata bianca.

