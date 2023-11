Totti-Spalletti, pace fatta. Mancini lascia Trigoria in direzione nazionale: convocato al posto di Bastoni

Pace è fatta tra Luciano Spalletti e Francesco Totti. L'ex capitano e l'ex tecnico della Roma oggi pomeriggio si sono incontrati al Bambin Gesù e di fronte ai media presenti si sono abbracciati e hanno rilasciato brevi dichiarazioni sul loro rapporto. Intanto, Mourinho e i suoi questa mattina hanno lavorato a Trigoria per preparare i prossimi impegni di campionato: lo Special One non potrà lavorare con Gianluca Mancini, convocato in nazionale al posto dell'infortunato Bastoni. Spunta nel frattempo un nuovo nome per la retroguardia giallorossa: a Tiago Pinto piace Milenkovic, come riferito dall'intermediario Angello Arquilla a Lady Radio. Per quanto riguarda il tema nazionali: tribuna per Bove con l'Under 21, in campo Azmoun e Aouar rispettivamente con Iran e Algeria. L'attaccante ha messo a segno una doppietta.

TRIGORIA: SEDUTA MATTUTINA SENZA I NAZIONALI (FOTO E VIDEO)

ITALIA: OUT BASTONI, CONVOCATO MANCINI

ARQUILLA (PROCURATORE): "LA ROMA VUOLE MILENKOVIC. BELOTTI POTREBBE ESSERE UN'IDEA PER LA FIORENTINA"

SCOMMESSE, FLORENZI ASCOLTATO PER CIRCA UN'ORA IN PROCURA: PUNTATE ALLA ROULETTE MA MAI SUL CALCIO

SCOMMESSE, GRAVINA: "FLORENZI? NON MI SEMBRA CI SIANO LE CONDIZIONI PER PREOCCUPARSI"

TOTTI-SPALLETTI INSIEME AL BAMBIN GESU: L'ABBRACCIO DOPO SEI ANNI. IL CT: "NON POTEVA ESSERCI OCCASIONE MIGLIORE". L'EX CAPITANO: "FRA NOI BASTA UN SEMPLICE SGUARDO" (FOTO e VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

