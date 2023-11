Italia: out Bastoni, convocato Mancini

Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per le gare contro Macedonia e Ucraina, ultime gare di qualificazione agli Europei del 2024 in programma rispettivamente venerdì 17 (a Roma) e lunedì 20 novembre (a Leverkusen).

La Federcalcio ha reso noto che "a seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter. In sostituzione, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini che si aggregherà alla squadra in serata nella capitale".