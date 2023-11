Arquilla (procuratore): "La Roma vuole Milenkovic, Belotti potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"

LADY RADIO - All'emittente radiofonica è intervenuto Angelo Arquilla, procuratore e esperto di mercato brasiliano, e ha parlato del difensore della Fiorentina Milenkovic in ottica giallorossa: "Da quello che so io, la Roma vuole Milenkovic. La Fiorentina però chiede molti soldi e ad oggi il club giallorosso non è disposto a investire molto sul serbo. Attacco? Credo che Belotti possa essere un'idea per la Fiorentina. Tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della Roma, che credo voglia sicuramente dei sordi per l'ex Torino. Credo che Belotti possa essere il rinforzo perfetto per Italiano".