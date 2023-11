FELICI: "Il progetto dei Friedkin si è avvitato: tempi maturi per cessione o partner" - COTUMACCIO: "Mourinho non è tra i top 3 allenatori in Italia"

La sosta per le Nazionali allarga gli orizzonti dei discorsi sulla Roma. In una discussione sui 3 migliori allenatori in Italia, Riccardo Cotumaccio risponde: "Allegri sta sfruttando l'assenza di coppe ma non lo metto, così come Mourinho e Sarri. Indico invece Palladino e Thiago Motta". Sulle difficoltà di alcuni nuovi acquisti, Furio Focolari si esprime così: "Chi pensava che Paredes potesse essere la soluzione dei problemi non ha visto il suo rendimento alla Juventus. Poi c'è stata la sopravvalutazione di giocatori come Aouar".

Infine, Antonio Felici parla del futuro societario: "Il progetto dei Friedkin si è avvitato su se stesso". Per poi proseguire: "I tempi mi sembrano maturi o per la cessione di tutta la società o per trovare un partner".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho? Per me rimane tra i tre migliori allenatori in Italia, insieme a Inzaghi e Sarri. I tre che si meritano maggiormente elogi invece sono Italiano, Thiago Motta e Palladino (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Chi sono i migliori allenatori in Italia? Inzaghi resta sul podio, Allegri sta sfruttando l'assenza di coppe ma non lo metto, così come Mourinho e Sarri. Metto invece Palladino e Thiago Motta (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I tre migliori allenatori in Italia? Al primo posto metto Allegri, i risultati parlano chiaro. Al secondo metto Inzaghi che è un ottimo allenatore, poi Mourinho (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il rendimento dei nuovi arrivati? Tra Paredes, Aouar e Renato Sanches, per problemi fisici o difficoltà già emerse in passato nessuno ha dato quello che si aspettava. Alcuni hanno una storia clinica preoccupante, però comunque uno si aspetta che possano dare qualcosa in più (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

I nuovi acquisti? Speri sempre che le cose possano andare bene, tutti questi infortuni hanno condizionato il loro rendimento, quando sono in campo danno l'idea di essere frenati. Oltre a loro bisogna aggiungere anche Smalling (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il progetto dei Friedkin si è avvitato su se stesso, parliamoci chiaro. Se i conti continueranno ad essere sbilanciati, le restrizioni del Fair Play finanziario proseguiranno. I tempi mi sembrano maturi o per la cessione di tutta la società o per trovare un partner (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

I problemi dei nuovi acquisti? Ci sono troppi infortuni, come Smalling e Pellegrini, bisogna riflettere soprattutto sulla preparazione che è un discorso già vecchio visto al Tottenham e al Manchester United (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quella che presero i Friedkin era una società sull’orlo del fallimento, ora la situazione è molto diversa e un investitore potrebbe essere molto più attratto. L’Arabia, anche dopo l’accordo con Ryhad, non guarda solo a Mourinho ma proprio alla Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Chi pensava che Paredes potesse essere la soluzione dei problemi non ha visto il suo rendimento alla Juventus. Poi c'è stata la sopravvalutazione di giocatori come Aouar (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)