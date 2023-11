Pellegrini lavora a Trigoria, domani la ripresa della squadra. Sul mercato si insiste per Pablo Marì

Con i Nazionali ancora impegnati con la rispettive selezioni, i giallorossi rimasti a Roma hanno trascorso qualche giorno di riposo e domani torneranno ad allenarsi a Trigoria. Capitan Pellegrini, reduce da un infortunio, ha anticipato i tempi e oggi ha lavorato al "Fulvio Bernardini" per tornare a disposizione di Mourinho domenica contro l'Udinese. Nel frattempo, torna di scena il mercato: secondo le indiscrezioni, la Roma cerca un difensore per gennaio, considerata la situazione di Smalling, e insiste per Pablo Marì del Monza.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - PABLO MARÌ, CONTATTO: IL MONZA PER ADESSO RESISTE

STADIO ROMA, IL CLUB ANNUNCIA LA CREAZIONE DI UN FOCUS GROUP PER I TIFOSI

BELGIO, IL CT TEDESCO: "LUKAKU INARRESTABILE: CREDO SIA IL MIGLIOR ATTACCANTE MAI AVUTO"

FOTO - ADIDAS: ARANCIONE FLUORESCENTE COL ROSSO NELLE MAGLIE 2024/25 DELLA ROMA

TRIGORIA: PELLEGRINI AL LAVORO UN GIORNO PRIMA DELLA SQUADRA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24