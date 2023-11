FELICI: "L'acquisto di Lukaku? Se la Roma iniziasse a tergiversare, l'affare si complicherebbe" - MANGIANTE: "Fondamentale prendere un difensore forte a gennaio"

La ripresa del campionato si avvicina e domenica pomeriggio la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Udinese nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della squadra giallorossa. Antonio Felici si sofferma su Romelu Lukaku: "L'acquisto di 'Big Rom'? Se la Roma iniziasse a tergiversare, la situazione si complicherebbe". Angelo Mangiante, invece, si focalizza sull'arrivo di un nuovo difensore a gennaio: "È fondamentale prendere un difensore forte. Pinto dovrebbe prenderlo ora, senza aspettare gennaio".

Lukaku è arrivato da un’estate di allenamenti per conto proprio, però ci ha sorpreso subito in positivo. Ultimamente lo è stato molto meno. Si tratta di un calciatore non legato molto agli schemi. È importante che lui non abbia intoppi muscolari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lukaku ha individuato una casa vicino a Casal Palocco. Non so se questo può essere una segnale della sua permanenza a Roma. Se un giocatore rimane soltanto una stagione, non credo faccia una cosa simile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma potrebbe reggere tecnicamente l'acquisto di Lukaku, perché sul piatto c'è la possibile cessione di Abraham che almeno una parte di quella cifra può coprirla. Bisogna capire se i Friedkin hanno l'intenzione di farlo: se cominci a tergiversare, com'è abitudine della Roma e di Tiago Pinto in particolare, allora la situazione si complica (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pablo Mari è un profilo interessante, è un difensore di buon livello (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pablo Mari sarebbe utile perché già conosce il campionato. È fondamentale prendere un difensore forte, Pinto dovrebbe prenderlo ora, non deve aspettare gennaio. Mi aspetto che il 2 gennaio sia già in campo con la squadra (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)