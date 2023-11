Romelu Lukaku ha spianato la strada al Belgio nella gara di ieri contro l'Azerbaigian con 4 gol in un tempo. A fine partita, il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha commentato: "È inarrestabile, è stato eccezionale. Quando ogni tiro in porta va a segno, non si può fare di meglio. Se è il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato? È sempre difficile dirlo, ma credo di sì".