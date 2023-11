Pablo Marì, contatto: il Monza per adesso resiste

Il tentativo per ora è andato a vuoto. Ma la Roma insiste per Pablo Mari, difensore spagnolo del Monza, definito con un complimento «un albero» da Mourinho dopo la sfida dell'Olimpico decisa a tempo scaduto da El Shaarawy. Galliani non vuole perdere uno dei suoi cardini a gennaio, se non davanti a una proposta irrinunciabile che da Trigoria non potrebbe mai arrivare. E lo stesso giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio da 2 milioni netti, non freme per spostarsi a metà stagione. Tiago Pinto però ha avvicinato il suo entourage, perché l'operazione potrebbe concretizzarsi a luglio. (...) Serve dunque un calciatore pronto ed esperto, possibilmente dai primi giorni del 2024, che conosca i meccanismi del calcio italiano: uno come Jakub Kiwior compagno di Zalewski

nella nazionale polacca e riserva fissa nell'Arsenal di Arteta. Kiwior classe 2000, si é trasferito in Inghilterra nel gennaio 2022 dallo Spezia per 25 milioni. Tornerebbe volentieri in Serie A, soprattutto se dovesse allenarlo un tipo come Mourinho, anche in prestito. Resta da vedere se l'Arsenal sarà disposto a liberarlo temporaneamente. (...)

(corsport)