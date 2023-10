Lukaku: "Ringrazio Nainggolan per il contatto con la Roma". A breve il rinnovo di Bove, riprendono gli allenamenti senza i nazionali

Gli uomini di Mourinho hanno ripreso ad allenarsi nonostante l'assenza dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Uno di questi è Romelu Lukaku, che in conferenza stampa col Belgio ha parlato della precedente sessione di mercato: "Ringrazio Nainggolan per il contatto con la Roma. Se dicessi cosa è successo questa estate tutti rimarrebbero scioccati". A Trigoria si comincia a lavorare anche sul fronte rinnovi: è vicina la fumata bianca per il prolungamento di contratto di Edoardo Bove, mentre non si registrano passi in avanti per quello di Nicola Zalewski. La Roma Femminile ha nel frattempo battuto il Vorskla per 3-0, nella sfida valida per il Round 2 della Women's Champions League grazie ai gol di Viens, Giugliano e Giacinti, mentre la società ha annunciato che inizierà una lotta nei confronti del Secondary Ticketing. L'ex capitano Francesco Totti è stato premiato in Messico nella cerimonia "La Generazione 2023 di Investidos all'International Soccer Hall of Fame", in cui ha ringraziato la squadra giallorossa: "Grazie alla Roma che mi ha supportato per 25 anni".

