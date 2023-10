FOTO e VIDEO - Totti premiato in Messico: "Grazie alla Roma che mi ha supportato per 25 anni"

Francesco Totti è stato premiato in Messico durante la cerimonia "La Generazione 2023 di Investidos all'International Soccer Hall of Fame", un evento a cui hanno partecipato anche altre leggende tra cui Carles Puyol e Rafa Márquez. Dopo aver ricevuto il riconoscimento, l'ex numero 10 della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Un grazie speciale va ai miei ex colleghi della Nazionale ma soprattutto alla Roma, alla mia squadra del cuore. Per 25 anni mi hanno supportato in tutto e per tutto ed è grazie a loro che questa sera sono qua a ricevere questo bellissimo premio".

