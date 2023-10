ORSI: "Lukaku? Con Abraham e Belotti al suo posto, la Roma avrebbe avuto 4/5 punti in meno" - BALZANI: "Zalewski non sta dando quello che Mourinho si aspettava"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare delle prestazioni di Romelu Lukaku: "Fa la differenza. Con Abraham e Belotti al suo posto, la Roma avrebbe avuto 4/5 punti in meno", afferma Fernando Orsi. Francesco Balzani, invece, parla di Nicola Zalewski, sparito dai radar nell'ultimo periodo: "Non sta dando quello che Mourinho si aspettava".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Gli anti mourinhisti esistono, Mourinho è uno che sposta molto, non ha vie di mezzo. C’è anche molta invidia nei confronti di un personaggio così: fuori da ogni schema, irraggiungibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A Milano ci sono quelli pro e contro Inzaghi, a Roma è amplificato perché c'è Mourinho. Lui ha sempre diviso, ha creato dibattito, si lamenta dell’anti mourinhismo dopo aver inventato il mourinhismo… È stato lui ad averlo creato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Lukaku fa la differenza, si capisce perché Inter e Juve lo volevano. Con Abraham e Belotti al suo posto, la Roma avrebbe avuto 4/5 punti in meno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tutte le interviste o le serie su Mourinho mi lasciano una sorta di apatia, perché non ci vedo nulla di nuovo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma faceva fatica lo scorso anno a creare gioco perché non aveva un supporto fisico lì davanti. Con Lukaku la palla la tieni e la giochi sempre: questo fa tutta la differenza del mondo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zalewski non sta dando quello che Mourinho si aspettava. Peccato, sembrava un bel prospetto. Io lo avrei venduto questa estate (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Il problema principale di Zalewski non è legato ad alcuni atteggiamenti extra campo, ma paga il fatto che non fa una prestazione accettabile da moltissimo tempo e ciò potrebbe derivare anche dalla problematica del ruolo, non si capisce dove metterlo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)