As Roma: lotta al secondary ticketing. Sarà possibile segnalare casi sul sito del club (COMUNICATO UFFICIALE)

La Roma ha lanciato un'iniziativa sul proprio sito ufficiale in cui chiede ai propri appassionati di segnalare eventuali casi di "secondary ticketing", chi, dunque, rivende un biglietto per la partita a un prezzo maggiorato. Evento che si è notato particolarmente in questi periodi dove i giallorossi sono stati accompagnati da continui 'sold out'.

Questa la nota della Roma pubblicata sul proprio sito ufficiale:

Stop al Secondary Ticketing! L'AS Roma scende in campo assieme ai suoi tifosi per contrastare un fenomeno sempre più diffuso nel mondo dell'entertainment. Lo Stadio Olimpico costantemente sold out e l'avanzata della nostra squadra in Europa League hanno fatto sì, nella passata stagione, che i romanisti si trovassero spesso a fare i conti con il Secondary Ticketing, terminologia tecnica che riassume tutte quelle pratiche di rivendita non autorizzata dei biglietti.

Nonostante la Società raccomandi sempre nelle proprie comunicazioni di non rivolgersi a canali di vendita non ufficiali, questi comportamenti illeciti hanno raggiunto il culmine in occasione della finale di Europa League, con maggiorazioni dei prezzi alle stelle.

L'AS Roma dice basta. Da oggi, ogni tifoso potrà segnalare comportamenti illeciti sulle piattaforme web che violano i termini e le condizioni di acquisto della nostra biglietteria. Per inviare una segnalazione, sarà sufficiente effettuare il login su My ASR e riempire il form con tutti i dettagli utili ad approfondire la segnalazione.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE