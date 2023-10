La Roma si allena a Trigoria in vista del Cagliari: presente Pinto. Cristante e Mancini convocati da Spalletti

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Servette, la Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria alle 11.30 per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari di Ranieri, che si giocherà domenica alle ore 18. Proprio il tecnico dei sardi oggi ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista della partita con i giallorossi: "Giocherà Scuffet, mentre Luvumbo sarà in panchina. Mi aspetto una grande Roma, è una squadra solida".

La vittoria di ieri ha permesso alla squadra di Mourinho di entrare in Top 10 nel ranking UEFA. Sono state diramate anche le convocazioni per i prossimi impegni della nazionale italiana di Luciano Spalletti, che ha chiamato i romanisti Mancini e Cristante ma tenendo fuori Spinazzola e Pellegrini.

