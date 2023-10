I VOTI DEGLI ALTRI - Dalla serata di Belotti a Lukaku che "sembra Shaquille O'Neal". "Evanescente" Aouar

La Roma supera 4-0 il Servette e si alza, insieme allo Slavia Praga, in testa al girone di Europa League con 6 punti. La gara è stata sbloccata ancora da Romelu Lukaku che nel racconto della 'Gazzetta dello Sport' "sembra Shaquille O'Neal in Nba: dominante". Anche più alta la media di Andrea Belotti, autore di una doppietta. "L'Olimpico è tutto per lui, è la sua serata" scrive del Gallo il 'Corriere dello Sport'.

Delude, invece, Aoaur, sostituito a fine primo tempo e definito "evanescente" nella motivazione del 5 che gli attribuiscono vari giornali, compreso 'Tuttosport'.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Svilar: 6.2

Mancini: 6.3

Ndicka: 5.9

Cristante: 6.1

Celik: 6.9

Bove: 6.2

Paredes: 6.4

Aouar: 5.9

El Shaarawy: 6.4

Lukaku: 7.1

Belotti: 7.5

Pellegrini: 7.2

Pagano: 6.0

Karsdorp: 6.3

Zalewski: 6.1

D'Alessio: N/D

Mourinho: 7.

