CIARDI: "Ad oggi Aouar non è né carne né pesce" - PRUZZO: "A Cagliari sarà complicata, la Roma perde sempre giocatori"

All'indomani del match di Europa League vinto dalla Roma contro il Servette è già tempo di pensare a Cagliari-Roma, gara fondamentale per guadagnare altro terreno in classifica. Si è fermato Pellegrini per un guaio muscolare, dunque le attenzioni dell'etere romano sono state rivolte automaticamente ad Aouar. Secondo Augusto Ciardi "ad oggi, specifico ad oggi, l'ex Lione non è né carne né pesce". Roberto Pruzzo la vede allo stesso modo: "La squadra che esce peggio da questo tour di partite è la Roma che perde ogni volta giocatori. Aouar è in una condizione che non ti puoi permettere".

La Roma ha un problema in mezzo al campo: Aouar è inguardabile, Pellegrini si è fatto male, Renato Sanches è ancora agli arresti domiciliari...senza Cristante diventa un reparto molto lento. Il Servette è una squadra inesistente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La defezione di Pellegrini è importante. Quella di domenica è una partita che va presa con le molle: mi giocherei l'"1"... (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Aouar è sempre stato un buon giocatore ma la mezzala di qualità, nel calcio moderno, deve essere uno che vale sempre la pena da mettere in campo per quello che fa in rifinitura o in inserimento. Qualità che significa fare la differenza, al 6 ottobre se Aouar è questo io andrei a Cagliari con Bove, Paredes e Cristante. Ad oggi, specifico ad oggi, l'ex Lione non è né carne né pesce (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sottolineiamo le assenze della Roma ma poi i valori devono uscire: una squadra che si presenta con Dybala e Lukaku...e poi parliamo del Cagliari che non riesce a segnare a nessuno. Sarebbe sorprendente se la Roma non vincesse in Sardegna (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma deve scendere sempre in campo con intensità, non è una squadra che può giocare con la seconda marcia... (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono contento per Belotti e vederlo con Lukaku non mi dispiace. Chissà come sarebbe con Dybala dietro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)