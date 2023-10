La vittoria per 4-0 della Roma sul Servette non serve soltanto a mettere un primo distacco di sicurezza tra i giallorossi e lo Slavia Praga e le altre due contendenti del gironi. Ma il successo rotondo di ieri porta la squadra di Mourinho in "top 10" del Ranking Uefa con un coefficiente di 84.000.

Lo stesso del Siviglia e sotto, soltanto, a Lipsia, Inter, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Psg, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City.