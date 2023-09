La Roma torna al lavoro in vista dell'Empoli. Mercato, dall'Inghilterra: Llorente verso la permanenza a titolo definitivo

La Roma riprende il cammino verso la sfida contro l'Empoli, in programma domenica 17 settembre alle ore 20:45. In attesa del ritorno dei nazionali, i giallorossi hanno lavorato nel pomeriggio odierno a Trigoria e si è allenato ancora in gruppo Azmoun, ormai pienamente recuperato.

Intanto si continua a parlare di calciomercato e dalla Turchia rivelano di un interesse del Galatasaray per Celik, ma Mourinho avrebbe bloccato l'eventuale trasferimento. In Inghilterra, invece, prende quota l'ipotesi della permanenza di Llorente nella Capitale a titolo definitivo.

