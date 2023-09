Calciomercato Roma, Hay (giornalista The Athletic): "Alta probabilità che Llorente resti in giallorosso a titolo definitivo"

THE SQUARE BALL - Phil Hay, giornalista di The Athletic, è intervenuto durante il podcast e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Diego Llorente. Il difensore centrale della Roma è arrivato nella Capitale con la formula del prestito secco, motivo per cui al termine della stagione dovrebbe tornare al Leeds. Lo spagnolo però sembrerebbe aver convinto la società giallorossa e, secondo il giornalista, ci sarebbero altissime possibilità che si trasferisca alla Roma a titolo definitivo. Ecco le sue parole: "Nella passata stagione la Roma non ha attivato l’opzione di riscatto, che corrispondeva alla cifra per cui il Leeds l’aveva acquistato. Penso che ci siano alte probabilità che Llorente resti alla Roma a titolo definitivo".