BALZANI: "I terzini della Roma non sono adatti alla difesa a quattro" - TIMPANO: "Gli infortuni? C'è anche una componente di casualità"

La sosta per la nazionali procede e intanto durante le trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma e di un possibile passaggio alla difesa a quattro. "I terzini presenti in rosa non sono adatti a quel modulo", afferma Francesco Balzani. Guglielmo Timpano, invece, si sofferma sull'emergenza infortuni: "In ogni infortunio muscolare c'è una componente di casualità".

Ndicka fino ad adesso non è mai stato preso in considerazione nonostante giocasse in una squadra importante. Mancini non credo possa scendere in campo contro l'Empoli visto il problema agli adduttori, così come Pellegrini (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gli infortuni recenti della Roma? Dodici mesi fa si parlava di una Roma di Mourinho che non aveva problemi muscolari, ora si evidenza come ci siano solamente questi. In ogni infortunio muscolare c'è una componente di casualità (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dalla Turchia si parla di un interesse del Galatasaray per Celik, ma in questo momento la Roma non sembra intenzionata a privarsi di lui. Dietro al no ci sarebbe anche Mourinho (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io non penso che la Roma stia pensando di passare ad una difesa a quattro, i terzini in rosa non sono adatti a quel modulo. Ndicka? Penso sia arrivato il momento di schierarlo titolare. Tra i vari infortunati secondo me quello che risulta essere più pronto per partire titolare è senza dubbio Renato Sanches (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fosse per me la Roma già da tempo sarebbe dovuta passare ad una difesa a quattro, ma i giocatori non sono adatti a quel modulo. Il fatto che Ndicka non sia ancora mai sceso in campo mi ha sorpreso molto, ma ora è arrivato il momento di testarlo sul campo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)