FOTO e VIDEO - Trigoria: ripresa degli allenamenti verso l'Empoli

Dopo alcuni giorni di riposo la Roma è tornata ad allenarsi in vista della gara contro l'Empoli, in programma il 17 settembre alle ore 20:45 e valida per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi si sono ritrovati al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e hanno lavorato nel pomeriggio. Presente in gruppo Azmoun, ormai pienamente recuperato.

VAI AL VIDEO DELL'ALLENAMENTO