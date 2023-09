Italia, fastidio al flessore destro per Pellegrini: il capitano torna nella Capitale. Europa League, Roma-Servette: 4mila biglietti al sold out

Continua il lavoro della Roma verso la sfida contro l'Empoli, in programma il 17 settembre alle ore 20:45. I giallorossi si sono allenati questa mattina a Trigoria e il protagonista assoluto della seduta è stato Azmoun, autore di un super gol con il pallonetto durante la partitella.

Arrivano brutte notizie dal ritiro dell'Italia, infatti Pellegrini ha accusato un fastidio al flessore destro, motivo per cui salterà le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il capitano della Roma tornerà nella Capitale per recuperare al meglio in vista della prossima gara di campionato.

Intanto si avvicina il sold out per Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma il 5 ottobre alle 21: sono stati venduti 51mila biglietti e ne restano a disposizione solamente 4mila.

